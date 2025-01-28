Мультфильм «Моана 2» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня мультфильм «Моана 2» можно посмотреть на зарубежных цифровых площадках. Премьера картины в онлайне уже состоялась на Amazon Prime Video и других сервисах.

Таким образом, продолжение ленты добралось до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после выхода в мировых кинотеатрах. За этот срок лента заработала более $ 1 млрд, заняв третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит друзей и встречается с новыми недоброжелателями.