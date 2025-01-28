Комедийный боевик «Дневная смена» с Джейми Фоксом может получить продолжение

Во время недавнего интервью актёр Дэйв Франко рассказал, что фильм «Дневная смена» с Джейми Фоксом может получить сиквел. По словам Франко, информацию ему преподнесли источники.

Главный герой «Дневной смены» работает уборщиком бассейнов, но этого не хватает, чтобы обеспечить семью в Калифорнии. Из-за этого он в тайне становится членом международного Союза охотников на вампиров. Зрители приняли ленту тепло.

Режиссёром «Дневной смены» стал Дж.Дж. Перри, который впервые занял кресло постановщика. Он известен как мастер боевых искусств и каскадёр в фильмах «Джон Уик 2» и «Форсаж 8». Его опыт отразился и в собственной ленте, где много экшен-сцен, взрывов и трюков.