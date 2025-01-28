Квентин Тарантино считает, что 2019-й стал последним годом «настоящего кино»

В недавнем интервью режиссёр Квентин Тарантино высказался про современную киноиндустрию, которую, по его словам, испортили стриминговые сервисы. Режиссёр видит в них больше вреда кино, чем пользы.

По словам Тарантино, сейчас фильмы — это то, что крутят в кинотеатрах всего четыре недели, а потом их можно спокойно смотреть дома.

Что, чёрт возьми, такое фильм сейчас? Что-то, что идёт в кинотеатрах всего четыре чёртовых недели? А потом вы можете посмотреть фильм на своём чёртовом телевизоре. С 2019-го, с года настоящего кино, всё стало хуже.

Тарантино уже не раз высказывался против стриминговых сервисов в пользу обычных кинотеатральных прокатов, которые, несмотря на онлайн-площадки, продолжают пользоваться популярностью.