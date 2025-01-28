Продолжение фильма «Руки Вверх!» выйдет в 2026 году

На фоне успеха фильма «Руки Вверх!» у лидера музыкальной группы Сергея Жукова появилась идея выпустить продолжение. Сиквел точно будет, а выйдет он в 2026 году.

По словам лидера группы, во время работы над картиной он погрузился в прошлое и перенёс свою жизнь «на кинематографическое полотно». Он назвал это прекрасным опытом, подарившим ему невероятные эмоции.

Никому ещё не говорил, но мы планируем выпустить продолжение фильма о группе «Руки Вверх!». И полагаю, что премьера состоится в 2026 году как раз к 30-летнему юбилею коллектива.

Но всё равно, как и в любой жизненной истории, подметил певец, есть детали, которые не были раскрыты. А это повод для новых проектов, которые позволят продолжить рассказ о знаменитом дуэте.