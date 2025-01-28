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Завершились съёмки детективного спортивного сериала «На льду»

Завершились съёмки детективного спортивного сериала «На льду»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о завершении съёмок детективного спортивного сериала «На льду». Проект создавали «ГС-студия», «Голд Стайл Энтертайнмент» при участии Russian Code для онлайн-кинотеатра Okko.

Главная героиня – известная в прошлом фигуристка Ксения, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра, произошедшую 10 лет назад. Она устраивается тренером в свою бывшую спортивную школу и вскоре понимает, что здесь по-прежнему плетутся интриги, устраиваются подковёрные игры, а в каждой семье, где растут юные фигуристы, скрываются свои скелеты в шкафу.

Фото со съёмок шоу

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Режиссёром девятисерийной драмы выступил Максим Кулагин. В актёрском составе сериала задействованы Артём Быстров, Пётр Федоров, Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Наталья Земцова, Наталья Павленкова, Павел Ворожцов, Марьяна Спивак и другие.

Дату премьеры шоу пока не называют.

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