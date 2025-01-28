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Расписание матчей FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 на 28 января (FPG по «Доте»)

Расписание первого дня плей-офф FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
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Сегодня, 28 января, начнётся плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В первом раунде верхней сетки команды сразятся в best-of-3 матчах. Победители пройдут в следующий раунд, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание игр FPG по «Доте» на 28 января, вторник:

  • 12:00. Team Spirit (Россия) PARIVISION (Россия);
  • 15:30. HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 19:00. BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Азия);
  • 22:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция).

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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