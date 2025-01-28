Расписание первого дня плей-офф FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Сегодня, 28 января, начнётся плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В первом раунде верхней сетки команды сразятся в best-of-3 матчах. Победители пройдут в следующий раунд, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание игр FPG по «Доте» на 28 января, вторник:

12:00. Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия) ;

— ; 15:30. HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);

19:00. BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Азия);

— Talon Esports (Азия); 22:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция).

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.