The Sims и The Sims 2 перевыпустят на ПК уже до конца января — СМИ

По информации издания Kotaku, EA готовит переиздание The Sims и The Sims 2 на ПК. Его якобы выпустят до конца января, то есть в ближайшие три дня. Если действительно так, то анонс должен состояться либо сегодня, либо завтра.

Сама EA информацию не подтверждала, однако компания тизерила что-то, связанное с первыми двумя частями The Sims, в ролике, приуроченном к 25-летию франшизы. Оно, кстати, наступит 4 февраля.

Ещё стало известно, что The Sims и The Sims 2 выйдут со всеми DLC в комплекте. Планируется ли выпустить обновлённые версии культовых двух частей симулятора жизни на консолях, пока можно только гадать.