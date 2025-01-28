Сборы фильма «Василий» с Александром Петровым превысили 100 млн рублей

28 января сборы фильма «Василий» превысили 100 млн рублей. На достижение этой цифры ушло около пяти дней — прокат стартовал 23-го числа.

Фото: ЕАИС

«Василий» рассказывает историю скромного учителя ОБЖ из посёлка Ковылкино, который отправляется в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Впоследствии герой узнаёт, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги — теперь обоим братьям предстоит выбраться из нелёгкой ситуации, применяя знания Василия на практике, и попутно найти свою любовь и семью.

Помимо Александра Петрова, в «Василии» также сыграли Валентина Мазунина («Оффлайн»), Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и другие актёры. Режиссёром выступил Дима Литвиненко («Совершенно летние»).