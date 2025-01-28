Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой

Вышел тизер третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Kion представил дебютный тизер третьего сезона сериала «Почка». Продолжение комедийного сериала с Любовью Аксёновой выйдет уже совсем скоро — точную дату выхода назовут чуть позже.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Третий сезон «Почки» продолжит историю инспектора пожарной службы Натальи Кустовой. После событий второго сезона прошёл год, Наташа работает на месте своей бывшей начальницы, но на горизонте снова проблемы. Главная героиня может сесть в тюрьму, но, чтобы этого избежать, она начинает заботиться о маленьком ребёнке, уход за которым обеспечит ей отсрочку или условный срок.

Над проектом поработала та же команда: режиссёр — Мария Шульгина, сценарий Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой. В шоу вместе с Аксёновой снялись Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие актёры.

Материалы по теме
10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android