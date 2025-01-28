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Квентин Тарантино пишет театральную пьесу — снимать кино режиссёр пока не будет

Квентин Тарантино пишет театральную пьесу — снимать кино режиссёр пока не будет
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Во время интервью на фестивале «Сандэнс» режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих будущих творческих планах. Как оказалось, сейчас постановщик пишет собственную театральную пьесу, которую, возможно, экранизирует.

По словам Квентина, он не будет заниматься съёмками кино, пока не вырастут его дети. В этом году сыну режиссёра исполнится пять лет. Постановщик планирует дождаться, когда ребёнку будет хотя бы шесть лет, чтобы вернуться к съёмкам картин.

Если вам интересно, чем я сейчас занимаюсь, то я пишу пьесу, и, возможно, это мой следующий проект. Если она окажется провальной, то я, скорее всего, не буду превращать её в кино. Но если это будет хит? Тогда её адаптация может стать моим последним фильмом.

Последней лентой Тарантино должен был стать «Кинокритик», но режиссёр сам отказался снимать проект.

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