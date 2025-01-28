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В Counter-Strike 2 отключили режим «Премьер» — новый рейтинговый сезон стартует уже скоро

В Counter-Strike 2 отключили режим «Премьер» — новый рейтинговый сезон стартует уже скоро
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28 января разработчики Counter-Strike 2 отключили режим «Премьер». Это произошло на фоне завершения первого рейтингового сезона — в ближайшее время ранги пользователей обнулятся. В студии Valve заявили, что второй сезон начнётся уже совсем скоро, не уточнив точные сроки.

По итогам первого сезона каждый игрок, заработавший рейтинг в CS2, получит соответствующую внутриигровую медаль, где можно будет посмотреть свою прошлую статистику. После этого произойдёт рекалибровка рейтинга, основанная на результатах первого сезона. Для получения ранга во втором сезоне нужно будет выиграть 10 игр.

Помимо прочего, разработчики сообщили о ряде изменений в игре: карту Vertigo заменит Train, оружие M4A4 станет дешевле, а FAMAS будет стрелять точнее.

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