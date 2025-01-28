Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сооснователь GG обвинил про-дотера Дурачьё во лжи и непрофессионализме

Сооснователь GG обвинил про-дотера Дурачьё во лжи и непрофессионализме
Аудио-версия:
Комментарии

Сооснователь Gaimin Gladiators Джозеф Heklr Тернер раскритиковал бывшего игрока команды по Dota 2 Антона dyrachyo Шкредова. Сообщения представителя GG были опубликованы на Reddit.

Пользователь Reddit опубликовал скриншот чата Twitch, где руководитель «гладиаторов» резко высказался о российском киберспортсмене.

По словам Джозефа, Антон всё своё свободное время проводил за выпивкой и съёмкой контента для российских медиа. При этом киберспортсмен не участвовал в подготовке команды к матчам и разборе ошибок.

После этого, как утверждает сооснователь GG, Дурачьё захотел играть с русскими, в связи с чем клуб «бесплатно его отпустил». Однако россиянин «решил наврать в своём телеграм-канале» о том, что его исключили из коллектива.

Стоит отметить, что данные комментарии были опубликованы после очередного поражения Gaimin Gladiators от европейской Tundra Esports, за которую сейчас выступает Антон Шкредов. Вскоре после этого Тернер удалил свои социальные сети.

Материалы по теме
Дурачьё разгромил Gaimin Gladiators — Tundra Esports прошла на топ-турнир по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android