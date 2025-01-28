Сооснователь GG обвинил про-дотера Дурачьё во лжи и непрофессионализме

Сооснователь Gaimin Gladiators Джозеф Heklr Тернер раскритиковал бывшего игрока команды по Dota 2 Антона dyrachyo Шкредова. Сообщения представителя GG были опубликованы на Reddit.

Пользователь Reddit опубликовал скриншот чата Twitch, где руководитель «гладиаторов» резко высказался о российском киберспортсмене.

По словам Джозефа, Антон всё своё свободное время проводил за выпивкой и съёмкой контента для российских медиа. При этом киберспортсмен не участвовал в подготовке команды к матчам и разборе ошибок.

После этого, как утверждает сооснователь GG, Дурачьё захотел играть с русскими, в связи с чем клуб «бесплатно его отпустил». Однако россиянин «решил наврать в своём телеграм-канале» о том, что его исключили из коллектива.

Стоит отметить, что данные комментарии были опубликованы после очередного поражения Gaimin Gladiators от европейской Tundra Esports, за которую сейчас выступает Антон Шкредов. Вскоре после этого Тернер удалил свои социальные сети.