Эротический фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман вышел в онлайне

28 января эротический фильм «Плохая девочка» вышел в онлайн-площадках. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

Таким образом, новая картина с Николь Кидман доберётся до стримингов спустя месяц после старта проката. Лента вышла в мировых кинотеатрах 25 декабря и собрала за это время более $ 35 млн, где около 150 млн рублей приходится на Россию.

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас («Анчартед»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».