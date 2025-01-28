V-Tune укомплектовал состав 9Pandas по «Доте»

Клуб 9Pandas объявил пятого участника команды по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Украинский киберспортсмен Алик V-Tune Воробей укомплектовал ростер «панд» по Dota 2. Витюн займёт первую позицию в составе.

Состав 9Pandas по «Доте»:

Алик V-Tune Воробей;

Даниил erase Иванов;

Владислав laise Лайс;

Михаил Lupsione Лапочкин;

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее 9Pandas с Воробьём на замене прошла восточноевропейские отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25. Стоит отметить, что трио V-Tune, laise и Solo уже выступало вместе в составе Natus Vincere в 2022 году.