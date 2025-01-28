V-Tune укомплектовал состав 9Pandas по «Доте»
Клуб 9Pandas объявил пятого участника команды по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Украинский киберспортсмен Алик V-Tune Воробей укомплектовал ростер «панд» по Dota 2. Витюн займёт первую позицию в составе.
Состав 9Pandas по «Доте»:
- Алик V-Tune Воробей;
- Даниил erase Иванов;
- Владислав laise Лайс;
- Михаил Lupsione Лапочкин;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Ранее 9Pandas с Воробьём на замене прошла восточноевропейские отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25. Стоит отметить, что трио V-Tune, laise и Solo уже выступало вместе в составе Natus Vincere в 2022 году.
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