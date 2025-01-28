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V-Tune укомплектовал состав 9Pandas по «Доте»

V-Tune укомплектовал состав 9Pandas по «Доте»
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Клуб 9Pandas объявил пятого участника команды по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Украинский киберспортсмен Алик V-Tune Воробей укомплектовал ростер «панд» по Dota 2. Витюн займёт первую позицию в составе.

Состав 9Pandas по «Доте»:

  • Алик V-Tune Воробей;
  • Даниил erase Иванов;
  • Владислав laise Лайс;
  • Михаил Lupsione Лапочкин;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее 9Pandas с Воробьём на замене прошла восточноевропейские отборочные к топ-турниру DreamLeague Season 25. Стоит отметить, что трио V-Tune, laise и Solo уже выступало вместе в составе Natus Vincere в 2022 году.

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