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«Мы в это не верим»: сообщество Dota 2 встало на защиту Антона Дурачья

«Мы в это не верим»: сообщество Dota 2 встало на защиту Антона Дурачья
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На про-сцене Dota 2 новый скандал. Сооснователь Gaimin Gladiators Джозеф Heklr Тернер обвинил российского киберспортсмена Антона dyrachyo Шкредова во лжи и непрофессионализме. Сообщество «Доты» раскритиковало руководителя клуба.

Сам Дурачьё коротко отреагировал на высказывания бывшего начальства:

Сегодня в очередной раз закрыли Gaimin Gladiators со счётом 2:0. Слышал гадости про меня. Не верим. [,,,]

Бывший менеджер Gaimin Gladiators Олег Jak2oO Поротников, работавший с Антоном, опроверг слова представителя организации:

Скажу так. Мы в это не верим, и я этого не видел. Среди всего беспорядка говорить о таком…

Стример Ярослав NS Кузнецов считает, что результаты в Dota 2 дают понять, кто прав в этой ситуации, а кто нет:

Символично, что Дурачьё не только на квалификациях попустил своих бывших тиммейтов, но в итоге так сложилась судьба, что именно он не выпустил их в плей-офф первого же крупного LAN-турнира. Карма.
[Слова руководителя Gaimin Gladiators] звучат, конечно, странно, однако как будто и не важно. Игра рассудила, кто прав, а кто на себя просто слишком много берёт.

А менеджер Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов сомневается в том, что у сооснователя «гладиаторов» есть реальные доказательства его слов:

У меня остался вопрос. А зачем вообще CEO GG начал писать в «инфополе»? Антон же никак не задевал их в своём последнем интервью.
Что послужило реактивом? Ну, кроме пары выпитых бутылок пива и вселенской досады после поражения.
Хорошо, что у него есть доказательства, которые он никогда не покажет. Можно спать спокойно. [...]

Ранее Tundra Esports с Антоном dyrachyo Шкредовым выбила обновлённый состав Gaimin Gladiators с топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1.

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