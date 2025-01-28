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У сериала «Это всё Агата» от Marvel не будет второго сезона — актриса из шоу

У сериала «Это всё Агата» от Marvel не будет второго сезона — актриса из шоу
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Американская актриса Пэтти Люпон дала большое интервью изданию The Wrap, в котором она рассказала о своём будущем в киновселенной Marvel. В ней женщина играет роль 450-летней ведьмы Лилии, появившись в сериале «Это всё Агата».

Как рассказала актриса, у шоу не будет второго сезона. Дело в том, что постановщица «Агаты» Жаклин Шеффер отказалась от создания продолжения мистического шоу по творческим причинам. Постановщице также предлагали заняться вторым сезоном «Ванда/Вижн», однако и это предложение она отклонила.

Это значит, что зрители больше не увидят ведьму Агату Харкнесс в отдельных проектах. Однако персонаж всё ещё может появиться в других фильмах и сериалах Marvel, связанных с Виженом или Алой ведьмой. В компании пока не комментировали слова Пэтти Люпон.

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