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Список участников PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2

Virtus.pro получила прямое приглашение на турнир по CS2 с призовым фондом $ 1,25 млн
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Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, которые выступят на топ-турнире PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках соревнования выступят 16 составов. Прямые приглашения были выданы на основе официального рейтинга команд по CS2 от Valve.

Все участники PGL CN 2025 по CS2:

  • The MongolZ (Монголия);
  • FaZe Clan (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Team Falcons (Европа);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • MIBR (Бразилия);
  • 3DMAX (Франция);
  • Eternal Fire (Турция);
  • Complexity Gaming (США);
  • SAW (Португалия);
  • BIG (Германия);
  • FlyQuest (Австралия);
  • Astralis (Дания);
  • Wildcard (Северная Америка);
  • Virtus.pro (Россия).

Международный чемпионат PGL CN 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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