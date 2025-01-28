Virtus.pro получила прямое приглашение на турнир по CS2 с призовым фондом $ 1,25 млн
Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, которые выступят на топ-турнире PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.
В рамках соревнования выступят 16 составов. Прямые приглашения были выданы на основе официального рейтинга команд по CS2 от Valve.
Все участники PGL CN 2025 по CS2:
- The MongolZ (Монголия);
- FaZe Clan (Европа);
- MOUZ (Европа);
- Team Falcons (Европа);
- FURIA Esports (Бразилия);
- paiN Gaming (Бразилия);
- MIBR (Бразилия);
- 3DMAX (Франция);
- Eternal Fire (Турция);
- Complexity Gaming (США);
- SAW (Португалия);
- BIG (Германия);
- FlyQuest (Австралия);
- Astralis (Дания);
- Wildcard (Северная Америка);
- Virtus.pro (Россия).
Международный чемпионат PGL CN 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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