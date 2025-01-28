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Virtus.pro получила прямое приглашение на турнир по CS2 с призовым фондом $ 1,25 млн

Турнирный оператор PGL анонсировал список команд, которые выступят на топ-турнире PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках соревнования выступят 16 составов. Прямые приглашения были выданы на основе официального рейтинга команд по CS2 от Valve.

Все участники PGL CN 2025 по CS2:

The MongolZ (Монголия);

FaZe Clan (Европа);

MOUZ (Европа);

Team Falcons (Европа);

FURIA Esports (Бразилия);

paiN Gaming (Бразилия);

MIBR (Бразилия);

3DMAX (Франция);

Eternal Fire (Турция);

Complexity Gaming (США);

SAW (Португалия);

BIG (Германия);

FlyQuest (Австралия);

Astralis (Дания);

Wildcard (Северная Америка);

Virtus.pro (Россия).

Международный чемпионат PGL CN 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.