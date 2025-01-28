В Японии стартует чемпионат по Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн

29 января стартует престижный чемпионат ALGS: 2024 Championship по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн.
Соревнование состоит из трёх этапов. Всё начинается с групповой стадии, где 40 участников будут разделены на 4 группы. После того, как каждая группа сыграет с каждой, 20 лучших команд пройдут в верхнюю сетку, а оставшиеся коллективы окажутся в нижней.
Далее состоится первый раунд нижней сетки, по итогам которого 10 худших команд покинут турнир, а другие 10 ростеров пройдут во второй раунд. Следующий игровой день — верхняя сетка, откуда 10 сильнейших коллективов выйдут в решающую стадию, а остальные составы попадут во второй раунд нижней сетки. В решающем раунде данного этапа 20 участников сразятся за последние 10 слотов в финале.
Наконец, финальная стадия. Финалисты будут бороться до тех пор, пока одна из команд не наберёт 50 очков с условием хотя бы одного топ-1.
Полный список команд ALGS 2025 по Apex Legends:
Группа A
- Shopify Rebellion (США);
- TSM (США);
- Cloud9 (США);
- 100Thieves (США);
- NRG (США);
- EXO Clan (Великобритания);
- Ninjas in Pyjamas (Великобритания);
- shadow3690 (Китай);
- FaZe Clan (Великобритания);
- Oblivion (Канада).
Группа B
- Fnatic (Япония);
- Guild Esports (Австралия);
- Disguised (Азия);
- VK Gaming (Китай);
- Complexity Gaming (США);
- Virtus.pro (США);
- GREEN STEGO (Таиланд);
- Dragon Esports (Южная Америка);
- Source Gaming (Китай);
- Meteor (Япония).
Группа C
- Gaimin Gladiators (Польша);
- Team Falcons (Австралия);
- Luminosity Gaming (США);
- Aurora Gaming (Восточная Европа);
- Team Burger (Австралия);
- Noctem Esports (Великобритания);
- Orgless and Hungry (Европа);
- GHS Professional (Япония);
- REIGNITE (Япония);
- Zero Tenacity (Европа).
Группа D
- Alliance (Европа);
- Crazy Raccoon (Южная Корея);
- ENVY (США);
- Team Liquid (Мексика);
- DreamFire (Китай);
- FURIA Esports (США);
- GoNext Esports (Европа);
- ENTER FORCE.36 (Южная Корея);
- Stallions (США);
- Supernova (Малайзия).
Чемпионат ALGS: 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 2 февраля 2025 года в Саппоро, Япония. В рамках престижного соревнования 40 команд разыграют призовой фонд в размере $ 2 млн.