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ALGS: 2024 Championship: участники, формат, даты проведения, призовой фонд

В Японии стартует чемпионат по Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн
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29 января стартует престижный чемпионат ALGS: 2024 Championship по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн.

Соревнование состоит из трёх этапов. Всё начинается с групповой стадии, где 40 участников будут разделены на 4 группы. После того, как каждая группа сыграет с каждой, 20 лучших команд пройдут в верхнюю сетку, а оставшиеся коллективы окажутся в нижней.

Далее состоится первый раунд нижней сетки, по итогам которого 10 худших команд покинут турнир, а другие 10 ростеров пройдут во второй раунд. Следующий игровой день — верхняя сетка, откуда 10 сильнейших коллективов выйдут в решающую стадию, а остальные составы попадут во второй раунд нижней сетки. В решающем раунде данного этапа 20 участников сразятся за последние 10 слотов в финале.

Наконец, финальная стадия. Финалисты будут бороться до тех пор, пока одна из команд не наберёт 50 очков с условием хотя бы одного топ-1.

Полный список команд ALGS 2025 по Apex Legends:

Группа A

  • Shopify Rebellion (США);
  • TSM (США);
  • Cloud9 (США);
  • 100Thieves (США);
  • NRG (США);
  • EXO Clan (Великобритания);
  • Ninjas in Pyjamas (Великобритания);
  • shadow3690 (Китай);
  • FaZe Clan (Великобритания);
  • Oblivion (Канада).

Группа B

  • Fnatic (Япония);
  • Guild Esports (Австралия);
  • Disguised (Азия);
  • VK Gaming (Китай);
  • Complexity Gaming (США);
  • Virtus.pro (США);
  • GREEN STEGO (Таиланд);
  • Dragon Esports (Южная Америка);
  • Source Gaming (Китай);
  • Meteor (Япония).

Группа C

  • Gaimin Gladiators (Польша);
  • Team Falcons (Австралия);
  • Luminosity Gaming (США);
  • Aurora Gaming (Восточная Европа);
  • Team Burger (Австралия);
  • Noctem Esports (Великобритания);
  • Orgless and Hungry (Европа);
  • GHS Professional (Япония);
  • REIGNITE (Япония);
  • Zero Tenacity (Европа).

Группа D

  • Alliance (Европа);
  • Crazy Raccoon (Южная Корея);
  • ENVY (США);
  • Team Liquid (Мексика);
  • DreamFire (Китай);
  • FURIA Esports (США);
  • GoNext Esports (Европа);
  • ENTER FORCE.36 (Южная Корея);
  • Stallions (США);
  • Supernova (Малайзия).

Чемпионат ALGS: 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 2 февраля 2025 года в Саппоро, Япония. В рамках престижного соревнования 40 команд разыграют призовой фонд в размере $ 2 млн.

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