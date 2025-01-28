В Японии стартует чемпионат по Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн

29 января стартует престижный чемпионат ALGS: 2024 Championship по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн.

Соревнование состоит из трёх этапов. Всё начинается с групповой стадии, где 40 участников будут разделены на 4 группы. После того, как каждая группа сыграет с каждой, 20 лучших команд пройдут в верхнюю сетку, а оставшиеся коллективы окажутся в нижней.

Далее состоится первый раунд нижней сетки, по итогам которого 10 худших команд покинут турнир, а другие 10 ростеров пройдут во второй раунд. Следующий игровой день — верхняя сетка, откуда 10 сильнейших коллективов выйдут в решающую стадию, а остальные составы попадут во второй раунд нижней сетки. В решающем раунде данного этапа 20 участников сразятся за последние 10 слотов в финале.

Наконец, финальная стадия. Финалисты будут бороться до тех пор, пока одна из команд не наберёт 50 очков с условием хотя бы одного топ-1.

Полный список команд ALGS 2025 по Apex Legends:

Группа A

Shopify Rebellion (США);

TSM (США);

Cloud9 (США);

100Thieves (США);

NRG (США);

EXO Clan (Великобритания);

Ninjas in Pyjamas (Великобритания);

shadow3690 (Китай);

FaZe Clan (Великобритания);

Oblivion (Канада).

Группа B

Fnatic (Япония);

Guild Esports (Австралия);

Disguised (Азия);

VK Gaming (Китай);

Complexity Gaming (США);

Virtus.pro (США);

GREEN STEGO (Таиланд);

Dragon Esports (Южная Америка);

Source Gaming (Китай);

Meteor (Япония).

Группа C

Gaimin Gladiators (Польша);

Team Falcons (Австралия);

Luminosity Gaming (США);

Aurora Gaming (Восточная Европа) ;

; Team Burger (Австралия);

Noctem Esports (Великобритания);

Orgless and Hungry (Европа);

GHS Professional (Япония);

REIGNITE (Япония);

Zero Tenacity (Европа).

Группа D

Alliance (Европа);

Crazy Raccoon (Южная Корея);

ENVY (США);

Team Liquid (Мексика);

DreamFire (Китай);

FURIA Esports (США);

GoNext Esports (Европа);

ENTER FORCE.36 (Южная Корея);

Stallions (США);

Supernova (Малайзия).

Чемпионат ALGS: 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 2 февраля 2025 года в Саппоро, Япония. В рамках престижного соревнования 40 команд разыграют призовой фонд в размере $ 2 млн.