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Российский актёр Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне «Белого лотоса» от HBO

27 января компания HBO представила дебютный трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» — своего флагманского шоу. Продолжение стартует в онлайн-кинотеатре Max уже 17 февраля.

В некоторых сценах из ролика промелькнул персонаж, подозрительно напоминающий российского актёра Юрия Колокольникова. Спустя сутки артист подтвердил «Кинопоиску», что он действительно снялся в третьем сезоне «Белого лотоса»

Слабонервным не смотреть!

Третий сезон «Белого лотоса», как и ранее, будет рассказывать историю группы богачей, которые вместо запланированного отдыха на курорте столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Юрий Колокольников уже снимался в голливудских проектах. Актёр появлялся в эпизодических ролях в «Игре престолов», «Доводе» Кристофера Нолана, а также недавнем кинокомиксе «Крейвен-охотник».