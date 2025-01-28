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Авторы чат-бота DeepSeek ограничили регистрацию пользователей из-за хакерских атак

Авторы чат-бота DeepSeek ограничили регистрацию пользователей из-за хакерских атак
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Создатели нейросети DeepSeek временно ограничили регистрацию новых пользователей. Соответствующее уведомление появляется при попытке создать новый аккаунт в сервисе — сейчас это можно сделать только при наличии телефонного номера китайского оператора.

Как сообщается на сайте программы, регистрация профилей временно приостановлена из-за массированных DDOS-атак от неизвестных источников. Разработчики приняли решение ограничить создание новых аккаунтов, сохранив доступ к сервису активным пользователям.

DeepSeek — бесплатный китайский чат-бот, способный отвечать на запросы пользователей на самые разные темы. В конце января 2025 года создатели сервиса выпустили актуальную версию DeepSeek-R1, которая почти не уступает по функционалу куда более дорогой нейросети ChatGPT и другим конкурентам.

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