Авторы чат-бота DeepSeek ограничили регистрацию пользователей из-за хакерских атак

Создатели нейросети DeepSeek временно ограничили регистрацию новых пользователей. Соответствующее уведомление появляется при попытке создать новый аккаунт в сервисе — сейчас это можно сделать только при наличии телефонного номера китайского оператора.

Как сообщается на сайте программы, регистрация профилей временно приостановлена из-за массированных DDOS-атак от неизвестных источников. Разработчики приняли решение ограничить создание новых аккаунтов, сохранив доступ к сервису активным пользователям.

DeepSeek — бесплатный китайский чат-бот, способный отвечать на запросы пользователей на самые разные темы. В конце января 2025 года создатели сервиса выпустили актуальную версию DeepSeek-R1, которая почти не уступает по функционалу куда более дорогой нейросети ChatGPT и другим конкурентам.