CEO ITB «пропил» деньги организации — клуб объявил о банкротстве

Британский киберспортивный клуб Into The Breach объявил о банкротстве. CEO организации Сэм SlayTheMinotaur Македонио взял ответственность на себя.

Представители клуба опубликовали пост, где сообщили, что человек, занимавшийся финансами ITB, использовал средства организации в личных целях, из-за чего Into The Breach вынуждена закрыться.

Бывший игрок состава по CS2 Оуэн Smooya Баттерфилд обвинил в произошедшем руководителя клуба Сэма SlayTheMinotaur Македонио. По словам киберспортсмена, CEO ITB «отмывал деньги у всех за спиной», а также обманул игроков на более чем $ 500 тыс.

Вскоре руководитель признал свою вину. В социальных сетях Македонио рассказал, что алкогольная зависимость и тяга к саморазрушению привели его к деструктивным действиям по отношению к организации.

SlayTheMinotaur отметил, что, даже несмотря на его поступки, клубу удалось достичь достойных результатов. Теперь он готов принять юридические последствия и обещает, что пострадавшие люди получат максимально возможные выплаты из имеющихся средств.

Неделю назад Into The Breach подписала состав по Dota 2 с чемпионом The International 2017 Иваном MinD_ContRoL Бориславовым.