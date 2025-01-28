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В Евросоюзе хотят запретить консоли PlayStation и Xbox в России

В Евросоюзе хотят запретить консоли PlayStation и Xbox в России
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Европейский союз может запретить поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас.

Так, чиновница предлагает запретить поставки игровых консолей из Европы в Россию из-за использования устройств для управления дронами. Как именно будет работать механизм, если его примут 22 февраля, неизвестно.

Крупнейшие производители консолей — Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) и Nintendo (Switch) — ранее перестали продавать свои игровые устройства на территории России. Сейчас их ввозят с помощью параллельного импорта из других стран: из Китая, Японии и ОАЭ. Поэтому если новый пакет европейских мер одобрят, это может никак не сказаться на доступе к устройствам в РФ.

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