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IEM Katowice 2025 по CS2 (ИЕМ Катовице): участники, формат, призовой фонд, даты проведения

Начинается престижный чемпионат IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
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29 января стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Соревнование состоит из трёх этапов: плей-ин, групповая стадия и плей-офф. В плей-ин 16 команд сразятся за восемь слотов в основной части соревнования. Формат — сетка double-elimination.

В групповой стадии к восьми приглашённым составам присоединятся лучшие коллективы плей-ин. Три сильнейших команды из каждой группы по итогам матчей в double-elimination сетке выйдут в плей-офф соревнования.

Плей-офф — single-elimination сетка. Все матчи на турнире, кроме best-of-5 гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед».

Список команд IEM Katowice 2025 по CS2:

Участники плей-ин

  • Team Liquid (Северная Америка);
  • HEROIC (Европа);
  • Complexity Gaming (США);
  • Eternal Fire (Турция);
  • 3DMAX (Франция);
  • FlyQuest (Австралия);
  • Astralis (Дания);
  • MIBR (Бразилия);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • SAW (Португалия);
  • GamerLegion (Европа);
  • Wildcard (Северная Америка);
  • BIG (Германия);
  • Imperial Female (Европа);
  • FURIA Esports (Бразилия).

Участники основной стадии

  • G2 Esports (Европа) — группа A;
  • Team Falcons (Европа) — группа A;
  • Team Vitality (Европа) — группа A;
  • FaZe Clan (Европа) — группа A;
  • Team Spirit (Россия) — группа B;
  • Natus Vincere (Украина) — группа B;
  • MOUZ (Европа) — группа B;
  • The MongolZ (Монголия) — группа B.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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