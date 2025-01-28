Начинается престижный чемпионат IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

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29 января стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Соревнование состоит из трёх этапов: плей-ин, групповая стадия и плей-офф. В плей-ин 16 команд сразятся за восемь слотов в основной части соревнования. Формат — сетка double-elimination.

В групповой стадии к восьми приглашённым составам присоединятся лучшие коллективы плей-ин. Три сильнейших команды из каждой группы по итогам матчей в double-elimination сетке выйдут в плей-офф соревнования.

Плей-офф — single-elimination сетка. Все матчи на турнире, кроме best-of-5 гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед».

Список команд IEM Katowice 2025 по CS2:

Участники плей-ин

Team Liquid (Северная Америка);

HEROIC (Европа);

Complexity Gaming (США);

Eternal Fire (Турция);

3DMAX (Франция);

FlyQuest (Австралия);

Astralis (Дания);

MIBR (Бразилия);

paiN Gaming (Бразилия);

Virtus.pro (Россия) ;

; SAW (Португалия);

GamerLegion (Европа);

Wildcard (Северная Америка);

BIG (Германия);

Imperial Female (Европа);

FURIA Esports (Бразилия).

Участники основной стадии

G2 Esports (Европа) — группа A;

Team Falcons (Европа) — группа A;

Team Vitality (Европа) — группа A;

FaZe Clan (Европа) — группа A;

Team Spirit (Россия) — группа B;

— группа B; Natus Vincere (Украина) — группа B;

MOUZ (Европа) — группа B;

The MongolZ (Монголия) — группа B.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.