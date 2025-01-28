Начинается престижный чемпионат IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

29 января стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Соревнование состоит из трёх этапов: плей-ин, групповая стадия и плей-офф. В плей-ин 16 команд сразятся за восемь слотов в основной части соревнования. Формат — сетка double-elimination.
В групповой стадии к восьми приглашённым составам присоединятся лучшие коллективы плей-ин. Три сильнейших команды из каждой группы по итогам матчей в double-elimination сетке выйдут в плей-офф соревнования.
Плей-офф — single-elimination сетка. Все матчи на турнире, кроме best-of-5 гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед».
Список команд IEM Katowice 2025 по CS2:
Участники плей-ин
- Team Liquid (Северная Америка);
- HEROIC (Европа);
- Complexity Gaming (США);
- Eternal Fire (Турция);
- 3DMAX (Франция);
- FlyQuest (Австралия);
- Astralis (Дания);
- MIBR (Бразилия);
- paiN Gaming (Бразилия);
- Virtus.pro (Россия);
- SAW (Португалия);
- GamerLegion (Европа);
- Wildcard (Северная Америка);
- BIG (Германия);
- Imperial Female (Европа);
- FURIA Esports (Бразилия).
Участники основной стадии
- G2 Esports (Европа) — группа A;
- Team Falcons (Европа) — группа A;
- Team Vitality (Европа) — группа A;
- FaZe Clan (Европа) — группа A;
- Team Spirit (Россия) — группа B;
- Natus Vincere (Украина) — группа B;
- MOUZ (Европа) — группа B;
- The MongolZ (Монголия) — группа B.
Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.