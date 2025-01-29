Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание матчей IEM Katowice 2025 по CS2 на 29 января (Катовице по КС2)

Расписание первого дня IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 января, начнётся престижный чемпионат IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Стартовый игровой день будет посвящён первому раунду плей-ин. Все матчи пройдут в best-of-3 формате.

Расписание IEM Katowice 2025 по CS2 на 29 января, среда:

  • 12:30. 3DMAX (Франция) — FlyQuest (Австралия);
  • 12:30. paiN Gaming (Бразилия) —VIrtus.pro (Россия);
  • 15:00. Astralis (Дания) — MIBR (Бразилия);
  • 15:00. SAW (Португалия) — GamerLegion (Европа);
  • 17:30. Wildcard (Северная Америка) — BIG (Германия);
  • 17:30. Imperial Female (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 20:00. Team Liquid (Северная Америка) — HEROIC (Европа);
  • 20:00. Complexity Gaming (США) — Eternal Fire (Турция).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Женская команда, VP и Spirit — объявлены участники топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android