Расписание первого дня IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 января, начнётся престижный чемпионат IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Стартовый игровой день будет посвящён первому раунду плей-ин. Все матчи пройдут в best-of-3 формате.

Расписание IEM Katowice 2025 по CS2 на 29 января, среда:

12:30. 3DMAX (Франция) — FlyQuest (Австралия);

12:30. paiN Gaming (Бразилия) — VIrtus.pro (Россия) ;

; 15:00. Astralis (Дания) — MIBR (Бразилия);

15:00. SAW (Португалия) — GamerLegion (Европа);

17:30. Wildcard (Северная Америка) — BIG (Германия);

17:30. Imperial Female (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

20:00. Team Liquid (Северная Америка) — HEROIC (Европа);

20:00. Complexity Gaming (США) — Eternal Fire (Турция).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.