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Состояние главы NVIDIA снизилось на $ 20 млрд на фоне успеха китайского ИИ DeepSeek

Состояние главы NVIDIA снизилось на $ 20 млрд на фоне успеха китайского ИИ DeepSeek
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Рост популярности китайского чат-бота DeepSeek привёл к резкому снижению состояния богатейших людей мира — об этом пишет Bloomberg. Всего из-за успеха нового ИИ представители топ-500 потеряли $ 108 млрд.

Больше всего взлёт DeepSeek сказался на главе NVIDIA Дженсене Хуанге. Его состояние снизилось сразу на 20%, или же на $ 20,1 млрд. NVIDIA, массово производящая чипы для обучения нейросетей, подешевела на $ 600 млрд и потеряла звание «самой дорогой компании в мире», упав в рейтинге ниже Microsoft и Apple.

Ранее китайский ИИ DeepSeek обогнал по популярности ChatGPT. При этом обучение проекта из Поднебесной оказалось существенно дешевле и потребовало меньше графических процессоров NVIDIA — новости об этом обвалили рынок акций IT-компаний в США.

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