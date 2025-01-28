Team Spirit выбила новую команду Satanic в нижнюю сетку FPG по «Доте»

Завершилось дерби между Team Spirit и PARIVISION в рамках плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

В первом раунде плей-офф столкнулись две российские команды. По итогам напряжённого матча «спиритам» удалось обыграть новую команду Алана Satanic Галлямова со счётом 2:1.

В результате данного матча Team Spirit прошла в полуфинал верхней сетки FPG, где «драконы» встретятся с победителем пары Tundra Esports — HEROIC. Что касается PARIVISION, коллектив упал в нижнюю сетку и оказался в одном шаге от вылета с соревнования.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.