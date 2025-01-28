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Для Atomic Heart вышло третье дополнение — «Чары морских глубин»

Для Atomic Heart вышло третье дополнение — «Чары морских глубин»
Аудио-версия:
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28 января для Atomic Heart вышло третье дополнение. Расширение «Чары морских глубин» (Enchantment Under the Sea) уже доступно всем владельцам расширенных изданий игры и покупателям сезонного пропуска на ПК и консолях.

Видео доступно во VK-группе Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

События дополнения разворачиваются в комплексе «Челомей», который изменился до неузнаваемости после восстания роботов. Там, где раньше можно было спокойно прогуливаться, теперь хозяйничает огромный робот, который на этот раз представляет серьёзную угрозу. На прохождение DLC уйдёт 5-6 часов, во время которых игроков также ждут геймплейные сюрпризы.

С релизом «Чар морских глубин» студия Mundfish приступила к разработке финального дополнения к Atomic Heart. Оно выйдет уже до конца 2025 года.

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