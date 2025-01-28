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Третий сезон драмы «Шершни» выйдет в России одновременно с премьерой в мире — «Амедиатека»

Третий сезон драмы «Шершни» выйдет в России одновременно с премьерой в мире — «Амедиатека»
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Третий сезон сериала «Шершни» покажет российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» одновременно с мировой премьерой. Об этом «Чемпионату» рассказали представители сервиса.

Первый новый эпизод психологической драмы можно будет посмотреть 15 февраля, далее будет выходить по одной серии в неделю. Всего их будет 10 — финал третьего сезона «Шершней» запланирован на середину апреля.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже живут обычной жизнью. Главная интрига — как им удалось выбраться с острова.

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