Третий сезон драмы «Шершни» выйдет в России одновременно с премьерой в мире — «Амедиатека»

Третий сезон сериала «Шершни» покажет российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» одновременно с мировой премьерой. Об этом «Чемпионату» рассказали представители сервиса.

Первый новый эпизод психологической драмы можно будет посмотреть 15 февраля, далее будет выходить по одной серии в неделю. Всего их будет 10 — финал третьего сезона «Шершней» запланирован на середину апреля.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже живут обычной жизнью. Главная интрига — как им удалось выбраться с острова.