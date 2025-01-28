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В феврале в ГУМе пройдёт фестиваль документального кино

В феврале в ГУМе пройдёт фестиваль документального кино
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С 1 по 22 февраля BetBoom Дом Динамо и галерея «ГУМ-Red-Line» проведут фестиваль документального кино об искусстве, моде и креативности. В программе — фильмы Германа Васке, Яна Леноре, Райнера Хольцемера и Элио Эспана, а также лекции экспертов и художников: Миши Most, Саши Фроловой, Гоши Острецова, Павла Тюна и Сабины Чагиной.

  • 1 февраля — лекция Павла Тюна «Сломай мозг: инструкция по применению креативности» и фильм «Почему мы креативны?» с участием Дэвида Боуи, Стивена Хокинга и других.
  • 8 февраля — артист-ток с Сашей Фроловой и Гошей Острецовым, показ фильма «Жан-Поль Готье, с любовью».
  • 15 февраля — фильм «Маржела: Своими словами» и встреча с Гошей Острецовым.
  • 22 февраля — лекция Сабины Чагиной и Миши Most «Эволюция стрит-арта» и фильм «Banksy. Расцвет нелегального искусства».
Вход бесплатный, требуется регистрация. Лекции — в «ГУМ-Red-Line», кинопоказы — в BetBoom Доме Динамо.

Расписание фестиваля

1 февраля

16:00 — лекция Паши Тюна «Сломай мозг: инструкция по применению креативности»
17:00 — показ фильма «Почему мы креативны?»

8 февраля

16:00 — артист-ток с Сашей Фроловой и Гошей Острецовым
17:00 — показ фильма «Жан-Поль Готье, с любовью»

15 февраля

16:00 — встреча с художником Гошей Острецовым.
17:00 — показ фильма «Маржела: Своими словами»

22 февраля

16:00 — лекция Сабины Чагиной и Миши Most «Эволюция стрит-арта: от субкультуры до мира искусства»
17:00 — показ фильма «Banksy. Расцвет нелегального искусства»

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