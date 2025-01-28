«Пустая жестикуляция»: экс-глава Nintendo Russia о запрете Евросоюза продажи консолей в РФ

Планы Евросоюза запретить поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в Россию не имеют под собой никаких оснований — об этом в комментарии РБК заявил гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддаши.

Экс-руководитель регионального отделения Nintendo в России напомнил, что ни одна страна ЕС не производит игровые консоли.

Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе планируют запретить поставки игровых консолей PlayStation и Xbox из Европы в Россию. Утверждается, что их используют для управления дронами.