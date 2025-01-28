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Новые кадры фэнтези «Легенды наших предков»: Колокольников в образе хозяина Уральских гор

Новые кадры фэнтези «Легенды наших предков»: Колокольников в образе хозяина Уральских гор
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Этой весной в российских кинотеатрах выйдет фэнтези-фильм «Легенды наших предков» по мотивам отечественного фольклора. В преддверии релиза «Российская газета» опубликовала несколько фото со съёмок ленты.

Одной из главных звёзд фильма станет Юрий Колокольников. Он примерит на себя роль великана, хозяина Уральских гор — подобные образы актёр уже реализовывал в «Игре престолов» и в «Крейвене-охотнике».

Фото: Российская газета

Фото: Российская газета

«Легенды наших предков» расскажет о репортёре, который после командировки в тайгу начинает слышать голос древнего духа, умоляющего спасти исчезающих фантастических созданий.

Роли в фильме сыграли Александр Яценко («Мастер и Маргарита»), Антон Кузнецов («Лётчик»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Марьяна Спивак («Нелюбовь»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и другие.

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