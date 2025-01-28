Симулятор рестлинга WWE 2K25 с Джоном Синой и Дуэйном Джонсоном выйдет 14 марта

Студия 2K официально представила спортивную игру WWE 2K25 — новую часть симулятора рестлинг-шоу на основе известнейшей франшизы. Проект стал доступен для предзаказа и выйдет 14 марта.

Разработчики обещают самый большой ростер в истории серии. Игрокам будет доступно более 300 бойцов, в том числе признанные легенды — например, Джон Сина и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Видео доступно в группе FW Store во «Вонтакте». Права на видео принадлежат WWE 2K.

Теперь, как и в других спортсимах, в WWE станут доступны соревнования между бойцами вне зависимости от пола: мужчины смогут проводить бои против женщин. Кроме того, авторы вернут механику Chain Wrestling и обновят сюжетную линию.

Для предзаказа доступны три версии — от $ 70 до $ 130. Купив более дорогой вариант, можно будет начать играть за неделю до основного релиза, то есть 7 марта.