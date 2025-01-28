Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киберспортивные Олимпийские игры перенесли на 2026 или 2027 год – Sport Business

Киберспортивные Олимпийские игры перенесли на 2026 или 2027 год – Sport Business
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийские игры по киберспортивным дисциплинам, запланированные на 2025 год, будут отложены на 2026-й или даже 2027-й. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Sport Business.

Официально Международный олимпийский комитет не сообщал о переносе. Однако инсайдеры отмечают, что подготовка идёт слишком медленно: разработчики игр недовольны тем, что до сих пор не знают деталей мероприятия, таких как место проведения и формат турнира. Из-за этого киберспортивную Олимпиада в этом году провести не удастся.

С 2021 года МОК проводит киберспортивные турниры по спортивным играм: среди них нет топовых дисциплин, зато есть велосимулятор и симулятор гребли. В октябре 2023 года Томас Бах объявил о планах провести полноценные Киберспортивные Олимпийские игры.

Материалы по теме
Бах объявил о планах провести Олимпийские киберспортивные игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android