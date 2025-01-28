Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» сравним по уровню жестокости с «Карателем»

Предстоящий супергеройский сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» получил возрастной рейтинг «18+» в Великобритании — таким образом, это будет одним из самых жестоких шоу во вселенной Marvel.

Подобные проекты получают максимальный рейтинг крайне редко: среди них только «Каратель» и первый сезон «Железного кулака». Для сравнения, фильмы серии «Дэдпул» и «Защитники» от Netflix имеют маркировку «15+».

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Премьера состоится на Disney+ уже 4 марта.