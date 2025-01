Анонсирован перезапуск MOBA-игры Heroes of Newerth — конкурента Dota 2 и League of Legends

Культовая MOBA-игра Heroes of Newerth, закрытая в 2022 году, получит новую версию. Конкурент Dota 2 и «Лиги Легенд» будет бесплатно доступен на платформе iGames — точная дата релиза пока не сообщается.

Сообщается, что Heroes of Newerth: Reborn не будет слишком сильно отличаться от оригинала: на старте будет доступно 80 персонажей со знакомыми механиками. При этом HoN получит улучшенную графику и новое звуковое оформление, а также будет стабильнее работать за счёт нового движка.

Это не просто перезапуск, а переосмысление того, какой она может быть в современном мире соревновательных игр. От визуальной составляющей до сетевой производительности — мы усердно работали, чтобы обеспечить наилучшие впечатления как для опытных игроков, так и для новичков.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Garena.

Среди прочих новинок в Reborn-версии можно отметить «типы» и систему поиска по ролям из «Доты».

Оригинальная Heroes of Newerth вышла в 2010 году и не получила такой популярности, как Dota 2 и League of Legends, но стала стартовой площадкой для ряда известных киберспортсменов — например, двукратный чемпион The International Нотейл или Никита Daxak Кузьмин.