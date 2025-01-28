Вышел яркий синематик-трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 — релиз игры 4 февраля

За неделю до релиза Kingdom Come: Deliverance 2 разработчики выпустили небольшой кинематографичный трейлер ролевой игры.

На кадрах можно увидеть разнообразие геймплея: от развлечений с девушками до напряжённых сражений.

Видео доступно в группе SoG во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат WarHouse.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится уже 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.