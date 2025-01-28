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«Иногда людям просто что-то не нравится»: Леди Гага — о провале «Джокера 2»

«Иногда людям просто что-то не нравится»: Леди Гага — о провале «Джокера 2»
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Исполнившая роль Харли Квин в фильме «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага рассказала о своём отношении к негативным отзывам зрителей.

Леди Гага отметила, что такие проекты всегда будут в карьере любого актёра.

Иногда людям просто что-то не нравится. Это нормально. Я думаю, чтобы актёр должен быть готов к этому. И продолжать идти вперёд, даже если что-то сработало не так, как ты задумывал.

Актриса также добавила, что страх неудачи может разрушить жизнь, поэтому к подобному хаосу всегда нужно быть готовым.

Ранее «Джокер: Безумие на двоих» был номинирован на премию «Золотая малина» как один из худших фильмов 2024 года.

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