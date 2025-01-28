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Дональд Трамп назвал успех китайского ИИ DeepSeek «тревожным сигналом» для IT-компаний США

Дональд Трамп назвал успех китайского ИИ DeepSeek «тревожным сигналом» для IT-компаний США
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на растущую популярность китайского чат-бота DeepSeek, который уже опережает по популярности ChatGPT и другие приложения на основе искусственного интеллекта.

Трамп назвал DeepSeek «тревожным сигналом» для технологических компаний США и призвал их изучить опыт китайского проекта.

Вместо того, чтобы тратить миллиарды и миллиарды, можно тратить меньше и, надеюсь, найти такое же решение. Если бы вы могли сделать это дешевле и получить тот же результат, я думаю, это было бы хорошо для нас.

Ранее на фоне успеха DeepSeek акции американских компаний резко упали в цене — например, NVIDIA подешевела уже на $ 600 млн.

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