Россиянка пропустит топ-турнир по CS2 — в женской команде её заменит мужчина

Женская команда Imperial Female выступит на топ-турнире IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с заменой. Информация об этом появилась на странице в социальных сетях, представляющей коллектив.

Российская киберспортсменка Виктория Tory Казиева не сможет выступить на чемпионате в Польше из-за визовых проблем. Её место в женском ростере временно займёт тренер команды Камен Bubble Костадинов, не выступавший на про-сцене CS2 с 2023 года.

Состав Imperial Fe на IEM Katowice по CS2:

Ана ANa Думбравэ;

Катарина Kat Вашкова;

Зайнаб zAAz Турки;

Александра twenty3 Тимонина;

Камен Bubble Костадинов (замена, тренер).

Это будет второй топ-турнир для женской команды. В рамках дебютного соревнования Imperial Female навязала борьбу Natus Vincere, однако в итоге проиграла со счётом 0:2.