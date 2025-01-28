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Россиянка пропустит топ-турнир по CS2 — в женской команде её заменит мужчина

Россиянка пропустит топ-турнир по CS2 — в женской команде её заменит мужчина
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Женская команда Imperial Female выступит на топ-турнире IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с заменой. Информация об этом появилась на странице в социальных сетях, представляющей коллектив.

Российская киберспортсменка Виктория Tory Казиева не сможет выступить на чемпионате в Польше из-за визовых проблем. Её место в женском ростере временно займёт тренер команды Камен Bubble Костадинов, не выступавший на про-сцене CS2 с 2023 года.

Состав Imperial Fe на IEM Katowice по CS2:

  • Ана ANa Думбравэ;
  • Катарина Kat Вашкова;
  • Зайнаб zAAz Турки;
  • Александра twenty3 Тимонина;
  • Камен Bubble Костадинов (замена, тренер).

Это будет второй топ-турнир для женской команды. В рамках дебютного соревнования Imperial Female навязала борьбу Natus Vincere, однако в итоге проиграла со счётом 0:2.

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