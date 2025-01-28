BB с Tundra, PARIVISION с Nigma — анонсированы группы BLAST Slam 2 по «Доте»

Турнирный оператор BLAST представил распределение команд по группам на топ-ивенте BLAST Slam 2 по Dota 2.
Формат групповой стадии не отличается от того, чтобы было на первом турнире от BLAST. Десять участников были распределены по двум группам, где коллективы в рамках одного дня встрется в best-of-1 сериях в формате «каждый с каждым».
По итогам первого этапа первые строчки каждой группы попадут сразу в полуфинал плей-офф, топ-2 — в четвертьфинал, топ-3 — во второй раунд решающей стадии, а четвёртые и пятые места окажутся в первом раунде. После групповой стадии никто не покинет чемпионат.
Распределение команд по группам на BLAST Slam 2 по «Доте»:
Группа A
- BetBoom Team (Россия);
- Talon Esports (Азия);
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Европа);
- Yakult Brothers (Китай).
Группа B
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- PARIVISION (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Xtreme Gaming (Китай).
Топ-турнир BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.