BB с Tundra, PARIVISION с Nigma — анонсированы группы BLAST Slam 2 по «Доте»

Турнирный оператор BLAST представил распределение команд по группам на топ-ивенте BLAST Slam 2 по Dota 2.

Формат групповой стадии не отличается от того, чтобы было на первом турнире от BLAST. Десять участников были распределены по двум группам, где коллективы в рамках одного дня встрется в best-of-1 сериях в формате «каждый с каждым».

По итогам первого этапа первые строчки каждой группы попадут сразу в полуфинал плей-офф, топ-2 — в четвертьфинал, топ-3 — во второй раунд решающей стадии, а четвёртые и пятые места окажутся в первом раунде. После групповой стадии никто не покинет чемпионат.

Распределение команд по группам на BLAST Slam 2 по «Доте»:

Группа A

BetBoom Team (Россия) ;

; Talon Esports (Азия);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

Yakult Brothers (Китай).

Группа B

Gaimin Gladiators (Европа);

Nigma Galaxy (Ливан);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Xtreme Gaming (Китай).

Топ-турнир BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.