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BB с Tundra, PARIVISION с Nigma — анонсированы группы BLAST Slam 2 по «Доте»

BB с Tundra, PARIVISION с Nigma — анонсированы группы BLAST Slam 2 по «Доте»
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Турнирный оператор BLAST представил распределение команд по группам на топ-ивенте BLAST Slam 2 по Dota 2.

Формат групповой стадии не отличается от того, чтобы было на первом турнире от BLAST. Десять участников были распределены по двум группам, где коллективы в рамках одного дня встрется в best-of-1 сериях в формате «каждый с каждым».

По итогам первого этапа первые строчки каждой группы попадут сразу в полуфинал плей-офф, топ-2 — в четвертьфинал, топ-3 — во второй раунд решающей стадии, а четвёртые и пятые места окажутся в первом раунде. После групповой стадии никто не покинет чемпионат.

Распределение команд по группам на BLAST Slam 2 по «Доте»:

Группа A

  • BetBoom Team (Россия);
  • Talon Esports (Азия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Yakult Brothers (Китай).

Группа B

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Топ-турнир BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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