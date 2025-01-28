Valve обновила тестовый сервер Dota 2 — обычно такое происходит перед патчами

Компания Valve обновила экспериментальный сервер Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях датамайнера DOTA_DM.

По информации датамайнера, разработчики «Доты» обновили тестовый сервер игры. Обычно такое происходит перед выходом патчей в основном клиенте Dota 2.

Такое же предположение сделал другой датамайнер. В качестве альтернативного варианта развития событий он выдвинул выход новой сокровищницы, приуроченной к китайскому Новому году, который состоится 29 января.

Киберспортсмены и рядовые игроки в Dota 2 уже несколько месяцев просят у разработчиков выпустить масштабное обновление. Последний балансный патч выходил в игре 20 ноября 2024 года, а глобальное обновление — 1 августа.