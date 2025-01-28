Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Серверы EA не работают 28 января: не подключается к приложению EA, SIms (Симс) EA Sports FC 25 и другим играм

Сервера Electronic Arts столкнулись со сбоями по всему миру
Аудио-версия:
Комментарии

Вечером 28 января серверы Electronic Arts столкнулись с массовым сбоем. Пользователи по всему сообщают о невозможности подключения к лаунчеру EA Desktop, а также к запуску игр серии The Sims, Battlefield, EA Sports FC 25 и других проектов студии.

При попытке подключения к EA App появляется сообщение: «Не удалось войти. Приложению не удалось подключиться к серверам EA. Проверьте своё подключение к интернету и повторите попытку. Код ошибки — ЕС:10005».

О крупном сбое массово сообщают юзеры на сайте Downdetector. Судя по всему, с проблемой столкнулись не только жители России и стран СНГ, но и Европы, а также Ближнего востока и некоторых других территорий.

График жалоб на сбои серверов EA за последнее время

График жалоб на сбои серверов EA за последнее время

Фото: Downdetector

В Electronic Arts пока не комментировали ситуацию и не сообщали о сроках разрешения проблемы. Это первый крупный сбой в работе сервисов компании за последние годы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android