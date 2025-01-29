Стартовали съёмки сериала о Зелёных фонарях из комиксов DC

Начались съёмки сериала о Зелёных фонарях из киновселенной DC. Производство стартовало вчера, но сколько оно займёт, не рассказали.

Шоу расскажет истории Хэла Джордана и Джона Стюарта — главных представителей Корпуса Зелёных фонарей в комиксах DC. Сценаристом и продюсером сериала выступит Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные»), а шоураннером станет Крис Манди, отвечавший за криминальный сериал «Озарк».

Ранее стало известно, что Ульрих Томсен, известный по сериалам «Баньши» и «Новый папа», сыграет Синестро. Синестро — бывший Зелёный фонарь, который стал отступником и описывается как безжалостный злодей.