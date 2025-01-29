Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала о Зелёных фонарях из комиксов DC

Стартовали съёмки сериала о Зелёных фонарях из комиксов DC
Комментарии

Начались съёмки сериала о Зелёных фонарях из киновселенной DC. Производство стартовало вчера, но сколько оно займёт, не рассказали.

Шоу расскажет истории Хэла Джордана и Джона Стюарта — главных представителей Корпуса Зелёных фонарей в комиксах DC. Сценаристом и продюсером сериала выступит Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные»), а шоураннером станет Крис Манди, отвечавший за криминальный сериал «Озарк».

Ранее стало известно, что Ульрих Томсен, известный по сериалам «Баньши» и «Новый папа», сыграет Синестро. Синестро — бывший Зелёный фонарь, который стал отступником и описывается как безжалостный злодей.

Материалы по теме
Главные фильмы «Оскара»-2025
Главные фильмы «Оскара»-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android