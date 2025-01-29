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Российская BetBoom Team прошла в полуфинал верхней сетки топ-турнира по «Доте»

Российская BetBoom Team прошла в полуфинал верхней сетки топ-турнира по «Доте»
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Российский состав BetBoom Team заработал первую победу в плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

В первом раунде верхней сетки BB Team столкнулась с азиатской Talon Esports. Несмотря на статус явного аутсайдера, «талонам» удалось навязать серьёзную борьбу российскому коллективу, однако матч всё равно закончился со счётом 2:1 в пользу ростера Данила gpk Скутина.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . 1/4 финала (верхняя сетка)
28 января 2025, вторник. 21:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Talon Esports

Во втором раунде BetBoom Team встретится с победителем пары Team Falcons — Team Liquid. Talon Esports же продолжит выступление в нижней сетке, где сразится за выживание против проигравшего в упомянутом противостоянии.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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