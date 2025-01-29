Звезда «Американской истории ужасов» Марк Консуэлос сыграет в «Крике 7»

Издание Variety сообщило о том, что к актёрскому составу фильма «Крик 7» присоединился Марк Консуэлос, известный по «Ривердейлу» и «Американской истории ужасов». Подробности о сюжете фильма и о то, кого сыграет Консуэлос, не разглашаются.

Марк сыграет вместе с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мэйсоном Гудингом, Жасмин Савой Браун, Изабель Мэй, Селестой О’Коннор и другими. Режиссёром ленты выступит Кевин Уильямсон.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока не раскрывают.

«Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года. Джеймс Вандербилт и Гай Бусик придумали сюжет новой истории. К марту 2024-го работа над текстом уже была закончена.