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Звезда «Американской истории ужасов» Марк Консуэлос сыграет в «Крике 7»

Звезда «Американской истории ужасов» Марк Консуэлос сыграет в «Крике 7»
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Издание Variety сообщило о том, что к актёрскому составу фильма «Крик 7» присоединился Марк Консуэлос, известный по «Ривердейлу» и «Американской истории ужасов». Подробности о сюжете фильма и о то, кого сыграет Консуэлос, не разглашаются.

Марк сыграет вместе с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мэйсоном Гудингом, Жасмин Савой Браун, Изабель Мэй, Селестой О’Коннор и другими. Режиссёром ленты выступит Кевин Уильямсон.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока не раскрывают.

«Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года. Джеймс Вандербилт и Гай Бусик придумали сюжет новой истории. К марту 2024-го работа над текстом уже была закончена.

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