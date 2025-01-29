Фильм «Первая ведьма» получит продолжение

По данным издания Variety, хоррор «Первая ведьма» получит сиквел. Сценаристы и режиссёры ленты Бретт Пирс и Дрю Пирс заявили о том, что съёмки стартуют уже в сентябре. Актёров пока не объявляли, но кастинг уже идёт.

По словам Бретта и Дрю, в последние годы независимые хорроры пользуются всё большей и большей популярностью.

За последние пару лет независимые хорроры закрепились в прокате благодаря таким фильмам, как «Ужасающий 3», и зрители жаждут большего от этих оригинальных историй.

Оригинальная «Первая ведьма» вышла в 2019-м. Картина рассказывала про то, как парень Бен, переживая из-за разлада родителей, приезжает на лето к отцу провести время на природе. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми, и однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло.