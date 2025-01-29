Вышел новый трейлер фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом в главной роли. В ленте актёр сыграл сразу двух персонажей — братьев-близнецов. В ролике показали много свежих кадров с различными персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. Премьера картины состоится 18 апреля.