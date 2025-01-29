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Начались съёмки трагикомедии «Система развлечений не работает» с Киану Ривзом

Начались съёмки трагикомедии «Система развлечений не работает» с Киану Ривзом
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По данным издания Deadline, в Будапеште начались съёмки фильма «Система развлечений не работает» с Киану Ривзом, Даниэлем Брюлем и Кирстен Данст в главных ролях.

«Система развлечений не работает» — мрачная сатира, действие которой происходит во время длительного перелёта между Англией и Австралией, когда система развлечений выходит из строя и пассажиры вынуждены столкнуться с последствиями скуки и с самими собой.

Съёмки продлятся до мая. Режиссёром картины выступает шведский постановщик Рубен Эстлунд, известный по фильмам «Игра» и «Треугольник печали». Ранее он рассказывал, что вдохновением для ленты послужил эксперимент, призванный определить, что люди начинают скучать в пустой комнате без всего в течение нескольких минут.

Дату выхода ленты пока не называют.

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