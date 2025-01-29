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Сумма штрафа Google в России достигла 1,8 дуодециллиона рублей — это единица с 39 нулями

Сумма штрафа Google в России достигла 1,8 дуодециллиона рублей — это единица с 39 нулями
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По данным РБК, сумма требований 17 российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Это единица с 39 нулями.

Примечательно, что эта сумма превышает весь ВВП мира. Очевидно, что обеим сторонам нужно искать альтернативные пути решения ситуации, чтобы в том числе не усугублять её.

Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом каждую неделю сумма штрафа удваивается, пока решение не будет выполнено окончательно и не покроется вся сумма.

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