Сумма штрафа Google в России достигла 1,8 дуодециллиона рублей — это единица с 39 нулями

По данным РБК, сумма требований 17 российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Это единица с 39 нулями.

Примечательно, что эта сумма превышает весь ВВП мира. Очевидно, что обеим сторонам нужно искать альтернативные пути решения ситуации, чтобы в том числе не усугублять её.

Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления решения в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом каждую неделю сумма штрафа удваивается, пока решение не будет выполнено окончательно и не покроется вся сумма.