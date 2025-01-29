Названы лучшие исторические советские фильмы

СМИ обратили внимание на то, что телеканал «Патриот» представил топ-10 советских исторических фильмов. Для этого были проанализированы зрительские и экспертные рейтинги ведущих отечественных интернет-ресурсов и тематических изданий.

Первое место в топе заняла лента «Александр Невский», которую сняли Сергей Эйзенштейн и Дмитрий Васильев. На втором месте оказался фильм «В начале славных дел» — его снял Сергей Герасимов. Тройку лидеров замыкает картина «Освобождение» Юрия Озерова.

Лента про Александра Невского посвящена борьбе русского народа во главе с князем Александром Невским против рыцарей Тевтонского ордена. Лента вышла незадолго до начала Великой Отечественной войны и стала сильным антифашистским высказыванием.